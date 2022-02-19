عربي-دولي

بكين تطالب واشنطن بمراعاة مخاوف موسكو المشروعة بشأن المسألة الأوكرانية

Lebanon 24
19-02-2022 | 00:30
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، بأن بكين ترى أن واشنطن يتوجب عليها أن تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا والدول الأخرى بشأن الوضع المعقد في أوكرانيا.

وشدد وانغ في إحاطة صحفية على ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن التعليقات التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في الأصل.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية واشنطن إلى عدم اتخاذ خطوات تسهم في تعزيز المواجهة، وذلك في معرض تعليقه على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول"الغزو الروسي الوشيك" لاوكرانيا."

وشدد على ضرورة أن تحل "القضية الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف المشروعة لكل الأطراف، بما في ذلك روسيا".

وبحسب المتحدث الصيني، يجب حل القضية الأوكرانية على أساس اتفاقيات مينسك، وأنه "لا يمكن العمل من خلال التهديدات واللجوء للعقوبات والضغط".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين قد زعم يوم الخميس بأن القوات الروسية تستعد لمهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة، فيما أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق بادعاءات مماثلة.

يشار إلى أن موسكو ترفض الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل.
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