عربي-دولي

ألمانيا: الحلفاء الغربيون مستعدون لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا مع روسيا

Lebanon 24
19-02-2022 | 01:00
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أعلنت الحكومة الألمانية في أعقاب اتصال المستشار أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الزعماء الغربيين، أنهم اتفقوا جميعهم على "إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا" مع روسيا.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت إلى أن "الزعماء أجمعوا على أن خطر الهجوم الروسي على أوكرانيا واقعي. وكان هناك توافق بشأن ضرورة امتناع روسيا عن الاستفزازات والمزيد من التصعيد، واتخاذها موقفا جديا بشأن مقترحات الولايات المتحدة والحلفاء بشأن المفاوضات".

وتابع المتحدث أن المشاركين في المكالمة يعتقدون أن "المهمة الأساسية الآن هي إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا"، وأنه يجب النظر إلى الرد الروسي على الرسالة الأمريكية بشأن الأمن في أوروبا من هذه الناحية بالذات.
وأكدت ألمانيا على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا بدعم من ألمانيا وفرنسا، وفي إطار رباعية نورماندي.

وأشار المتحدث إلى أن الدول الغربية أكدت "تضامنها مع أوكرانيا ودعمها لها، وأكدت الاستعداد لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات القصوى في حال مواصلة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنها لا تخطط لأي "هجوم" على أوكرانيا ورفضت الاتهامات الغربية بهذا الشأن.
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