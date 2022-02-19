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"حماس": لن نترك الأسرى يعانون داخل السجون الإسرائيلية

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:00
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أكدت حركة "حماس" أنها لن تسمح بأن يُترك الأسرى الفلسطينيون يعانون داخل السجون الإسرائيلية.

وقال زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، إن "المقاومة بأشكالها وأطيافها كافة لن تسمح بأن يترك الأسرى يعانون داخل سجون الاحتلال"، مؤكدا أنها "أثبتت في كل مراحل النضال الفلسطيني بأنها أهل لأي معركة يخوضها الأسرى".

وشدد على أن "الحق الأساسي للأسرى الأبطال والعمل على تحريرهم هو واجب على المقاومة".

وأضاف:"نراقب لحظة بلحظة كل ما يجري داخل السجون، وأبناء شعبنا سيكونون الدرع الحصين للأسرى، وسنقف خلف أسرانا بكل ما نملك من الإمكانات السياسية والقانونية".
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