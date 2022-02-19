بعثة المراقبين تسجل مئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار في دونباس

أعلنت بعثة المراقبين الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن تسجيلها 870 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا.وقالت البعثة إنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 222 انتهاكا في مقاطعة دونيتسك، بما فيها 135 انفجارا، و648 انتهاكا في مقاطعة لوغانسك، بما في ذلك 519 انفجارا.وأشارت البعثة إلى ارتفاع في عدد الانتهاكات، حيث كان عددها خلال الفترة المماثلة السابقة 189 انتهاكا في مقاطعة دونيتسك و402 في لوغانسك."الأمن والتعاون" قلقة إزاء تزايد العنفوفي بيان صادر عن وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، الذي تترأس بلاده المنظمة حاليا، والأمينة العامة للمنظمة هيلغا ماريا شميد، أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقها إزاء تزايد العنف في شرق أوكرانيا.ودعت المنظمة إلى التخلي عن "الخطاب العدائي"، ووصفت المعلومات عن "تحضير القوات الحكومية الأوكرانية للأعمال العسكرية" بأنها "معلومات مضللة".وأكدت دعمها لجهود مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية وبعثة المراقبين الخاصة.وأضافت أن بعثة المراقبين تعمل على التأكد من تصريحات طرفي النزاع حول الأحداث بشرق أوكرانيا، داعية لضمان إمكانية وصول المراقبين إلى جميع المناطق دون أي عائق.وحثت المنظمة جميع الأطراف للالتزام بتعهداتها واتخاذ الخطوات لخفض التصعيد.من جهتها، اتهمت "جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبية" القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو بضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.بدورهم، أعلن ممثلو لوغانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه – دونيتسكي" و"تريخيزبينكا – سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.