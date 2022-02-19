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عربي-دولي
روسيا: أي استفزازات في مقدسات مدينة القدس غير مقبولة
Lebanon 24
19-02-2022
|
04:00
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أكدت روسيا رفضها لأي خطوات أحادية الجانب في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما في ذلك استفزازات في مقدسات مدينة القدس، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تقوض آفاق تطبيق حل الدولتين.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أجرى الجمعة محادثات افتراضية مع نظيرته الأمريكية، هايدي عمرو، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، تور فينيسلاند، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للتسوية في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس، وذلك في إطار جهود الرباعية الدولية لعملية السلام الشرق أوسطية.
وأفاد البيان بأن أطراف الاجتماع قامت "بتبادل للآراء حول الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تثير قلقا متزايدا"، كما بحثت "الخطوات المحتملة العملية للرباعية الدولية باعتبارها آلية وساطة فريدة من نوعها".
وأشار الطرف الروسي، حسب الوزارة، إلى "أهمية خلق أجواء بناءة وتريب حوار سياسي دوري بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وتابعت الوزارة: "تم في هذا السياق التشديد على أن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، بما في ذلك استفزازات في مقدسات القدس، أمر غير مقبول. مثل هذه الإجراءات تعرقل آفاق حل الدولتين الذي تدعمه موسكو بشكل ممنهج".
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