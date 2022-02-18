وسط ترقب العالم.. بوتين يستدعي الاحتياط

في وقت تتجه أنظار العالم بأسره إلى الحدود الروسية الأوكرانية، وسط محاولات دولية لتخفيف التصعيد، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، أنه تمت دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية.



إلى ذلك، وجّه مجلس الوزراء السلطات المعنية إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية المحددة في الوثيقة نفسها.



40 %من القوات على الحدود بوضعية الهجوم

أتت هذه التطورات بينما أعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية. وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته، إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.