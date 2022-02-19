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تصريح "خطير" من بيل غيتس.. وباء جديد مختلف عن كورونا قادم!

Lebanon 24
19-02-2022 | 01:40
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في مقابلة صحفية، كشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن توقعاته بشأن نهاية وباء كوفيد-19، الذي تسبب بوفاة ستة ملايين و235027 شخص حول العالم.

 

وقال بيل غيتس في مقابلة مع "سي إن بي سي"، أمس الجمعة، إن مخاطر الإصابة بكوفيد-19، انخفضت بشكل كبير، لافتا إلى إمكانية نشوء وباء جديد من فيروس مختلف عن كورونا.

 

وأضاف غيتس: "التقدم في التكنولوجيا الطبية سيمكّن العالم من مكافحة الوباء القادم، إذا تم الاستثمار والتحضير لمجابته منذ الآن".

 

وتابع: "ستكون هناك جائحة أخرى، والعامل الممرض سيختلف في المرة القادمة".

 

وأوضح غيتس أنه وبعد مرور عامين على انتشار جائحة الفيروس التاجي، فإن أسوأ آثاره تلاشت مع اكتساب أعداد كبيرة من سكان العالم لمستوى معين من المناعة، هذا إلى جانب تضاؤل شدته أيضا مع أحدث متغير "أوميكرون".

 

وأشار إلى أن "الوقت قد فات بالفعل للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتلقيح 70 في المئة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022، إذ تلقى 61.9 في المئة من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19".

 

ودعا إلى ضرورة تحرك العالم بشكل أسرع في المستقبل لتطوير وتوزيع اللقاحات، داعيا الحكومات إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

 

واختتم غيتس حديثه قائلا: "تكلفة الاستعداد للوباء القادم ليست كبيرة. إذا كنا عقلانيين، فسنكون قادرين على احتواء آثار ذلك الوباء في وقت قصير".

 

وكان غيتس قد دخل من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، في شراكة مع "ويلكوم ترست" في المملكة المتحدة للتبرع بمبلغ 300 مليون دولار لدعم ابتكارات التأهب للأوبئة، والتي ساعدت في تشكيل برنامج "كوفاكس" لتقديم اللقاحات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المصدر: سكاي نيوز
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