عربي-دولي

أوكرانيا تعلن مقتل أحد جنودها خلال مواجهات مع انفصاليين شرقي البلاد

Lebanon 24
19-02-2022 | 03:57
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أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني السبت خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا: "نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا".

وكانت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو تبادلوا اليوم الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ما يغذي المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغت القوات المسلحة في كييف في بيان عن 66 تبادلا لإطلاق النار بحلول الساعة 07,00 صباحا (04,00 ت غ)، فيما وصف المتمردون في دونيتسك معقل الانفصاليين الوضع بأنه "خطير".

وأفاد البيان بأن المتمردين استخدموا قذائف هاون من عيار 82 و120 مليمترا المحظورة في بلدات ممتدة عبر الجبهة في منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق اوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة تسيطر على الوضع وتواصل تأدية مهمتها لصد واحتواء العدوان المسلح لروسيا".

وتنفي موسكو رسميا تورطها في الصراع وتقول إنه شأن داخلي أوكراني.
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