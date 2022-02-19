عقوبات مؤلمة ستطاله بحال غزو أوكرانيا.. بالأرقام هذه ثروة بوتين

كتبت سكاي نيوز:

عاد الحديث عن ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا، بعد تأكيدات نظيره الأميركي جو بايدن بأن العقوبات على روسيا حال غزو أوكرانيا ستطال بوتين نفسه.

كما تعتزم دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير مسبوقة على موسكو وستطال الرئيس الروسي نفسه.

ومنذ أسابيع، تجرى نقاشات داخل الدوائر الغربية، قال عنها البيت الأبيض إنها مناقشات لردع أي عدوان روسي وستكون "عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا ستطال فلاديمير بوتن".

لكن كيف ستتم فرض العقوبات على بوتن دون معرفة حجم ثروته؟ علما بأن واشنطن تبحث عن ممتلكاته منذ اتهامه خلال تقرير الاستخبارات الأميركية بأنه سمح بحملة تأثير مؤيدة لدونالد ترامب والتدخل في الانتخابات الأميركية.

الكونغرس يبحث عن ثروة بوتين

منذ 2019، يبحث الكونغرس الأميركي عن ثروة بوتين، حين قدم بعض نوابه مشروع قانون يكلّف مدير الاستخبارات الأميركية بتقديم تقرير عن ممتلكات بوتن.

وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم "الشفافية حول الرئيس الروسي"، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري أليس ستيفانيك، والعضو عن الحزب الديمقراطي فالديز ديينجز.

ووفقا لمشروع القانون فإن الاستخبارات الأميركية ستعمل على وضع تقرير مفصل عن مصادر دخل بوتن وممتلكاته وحساباته البنكية، وغيرها من المصالح التجارية والعقارية.

وتعليقا على العقوبات، اعتبر بوتن أن الغرب سيفرض عقوبات جديدة على روسيا في أي حال من الأحوال حيث سيتم العثور على ذريعة لذلك.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة: "سيتم فرض العقوبات في أي حال من الأحوال. سواء لو كانت هناك اليوم ذريعة ما متعلقة بالتطورات في أوكرانيا أم لا، سيتم العثور على ذريعة، لأن الهدف يتمثل في شيء آخر، إنه يكمن في إبطاء تطور روسيا وبيلاروسيا"، بحسب "روسيا اليوم".

ومعلقا يقول المختص في الشأن الروسي أشرف الصباغ، إن فرض عقوبات على بوتين سيكون أمرا رمزيا، مستعبدا لجوء الغرب لتلك الخطوة لأنها قد تدمر العلاقات الأميركية الروسية".

ويضيف لموقع "سكاي نيوز": "هي حرب كلامية بين الطرفين، وحال طالت العقوبات الرئيس الروسي، سيكون لها أثرا سلبيا على علاقات البلدين، وسيكون رد موسكو قاس على استهداف قائدها، وهي ورقة ضغط غربية على موسكو للتراجع عن غزو أوكرانيا".

أرقام رسمية

في 2018 نشرت لجنة الانتخابات الروسية تقريرا ماليا كشفت فيه عن دخل المشاركين في الانتخابات الرئاسية آنذاك، بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

وقالت اللجنة إن دخل بوتين ما بين 2011 و2016 بلغ 38.5 مليون روبل، كذلك يمتلك 13.8 مليون روبل موزعة على 13 حسابا بنكيا.

كما يمتلك بوتين 230 سهما في بنك "سانت بيترسبورغ"، ومصادر دخله هي معاشه التقاعدي العسكري، وراتبه الحالي، والعائدات من حساباته المصرفية.

وبالنسبة للعقارات فقد ذكرت أن بوتين يمتلك شقة في مدينة سانت بطرسبرغ بمساحة 77 متر مربع، ومرآبا بمساحة 18 مترا مربعا، ولاستخدامه الشخصي فله شقة في موسكو بمساحة 153.7 متر مربع.

كما له 3 سيارات اثنتان من طراز "Gaz M21" من إصدار 1960 و1965، إلى جانب سيارة من طراز "نيفا" من موديل 2009، ومقطورة سيارة من طراز "Skif" موديل عام 1987.