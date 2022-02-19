"فورين آفيرز": ماذا لو فازت روسيا في أوكرانيا؟

عندما انضمت روسيا إلى الحرب الأهلية المستمرة في سوريا، في صيف 2015، صدمت هذه الخطوة الولايات المتحدة وشركاءها. بدافع الإحباط، ادعى الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما أن سوريا ستصبح "مستنقعًا" لروسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قد تكون سوريا هي فيتنام الروسية أو أفغانستان بوتين، وهو خطأ فادح سيرتد في النهاية ضد المصالح الروسية، بحسب مجلة "فورن آفيرز" الأميركية.

وكتبت المجلة"لم ينتهِ الأمر بسوريا إلى أن تصبح مستنقعًا لبوتين. غيرت روسيا مسار الحرب، وأنقذت الرئيس السوري بشار الأسد من الهزيمة الوشيكة، ثم ترجمت القوة العسكرية إلى نفوذ دبلوماسي. لقد أبقت التكاليف والإصابات مستدامة. الآن لا يمكن تجاهل روسيا في سوريا. لم تكن هناك تسوية دبلوماسية. وبدلاً من ذلك، جمعت موسكو نفوذاً إقليمياً أكبر، من إسرائيل إلى ليبيا، واحتفظت بشريك مخلص للأسد لإبراز قوة روسيا. في سوريا، ما فشلت إدارة أوباما في توقعه هو احتمال نجاح التدخل الروسي. في الشتاء السريالي 2021-2022، تفكر الولايات المتحدة وأوروبا مرة أخرى في تدخل عسكري روسي كبير، هذه المرة في أوروبا نفسها. ومرة أخرى، يحذر العديد من المحللين من عواقب وخيمة على المعتدي. في 11 شباط، توقع وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا جيمس كليفرلي أن حربًا أوسع في أوكرانيا "ستكون مستنقعًا" لروسيا. في تحليل عقلاني للتكلفة والعائد، يتجه التفكير إلى أن ثمن حرب شاملة في أوكرانيا سيكون باهظًا للغاية بالنسبة للكرملين وسيترتب عليه إراقة دماء كبيرة".

وتابعت المجلة، "ومع ذلك، يبدو أن تحليل التكلفة والعائد الذي يجريه بوتين يؤيد تغيير الوضع الأوروبي الراهن. تتحمل القيادة الروسية المزيد من المخاطر، وبالإضافة إلى الصراع السياسي اليومي، يقوم بوتين بمهمة تاريخية لترسيخ نفوذ روسيا في أوكرانيا. وكما ترى موسكو، فإن النصر في أوكرانيا قد يكون في متناول اليد. بالطبع، قد تطيل روسيا ببساطة الأزمة الحالية دون أن تغزو أو تجد طريقة مستساغة لفك الارتباط. ولكن إذا كانت حسابات الكرملين صحيحة، كما كانت في النهاية في سوريا، فيجب أن تكون الولايات المتحدة وأوروبا مستعدين أيضًا لاحتمال آخر غير المستنقع. ماذا لو فازت روسيا في أوكرانيا؟"

ورأت المجلة أنه "إذا استطاعت روسيا السيطرة على أوكرانيا أو تمكنت من زعزعة استقرارها على نطاق واسع، فستبدأ حقبة جديدة للولايات المتحدة وأوروبا. سيواجه قادة الولايات المتحدة وأوروبا التحدي المزدوج المتمثل في إعادة التفكير في الأمن الأوروبي وعدم الانجرار إلى حرب أكبر مع روسيا. سيتعين على جميع الأطراف النظر في إمكانات الخصوم المسلحين نوويًا في مواجهة مباشرة. هاتان المسؤوليتان - الدفاع بقوة عن السلام الأوروبي وتجنب التصعيد العسكري مع روسيا - لن تكونا متوافقتين بالضرورة. قد تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم غير مستعدين تمامًا لمهمة الاضطرار إلى إنشاء نظام أمني أوروبي جديد نتيجة للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا".

طرق عديدة للفوز

بحسب المجلة، "بالنسبة لروسيا، قد يتخذ النصر في أوكرانيا أشكالًا مختلفة. كما هو الحال في سوريا، لا يجب أن يؤدي النصر إلى تسوية مستدامة. يمكن أن ينطوي على تنصيب حكومة ممتثلة في كييف أو إلى تقسيم البلاد. وبدلاً من ذلك، فإن هزيمة الجيش الأوكراني والتفاوض على استسلام أوكرانيا يمكن أن يحوّل أوكرانيا فعليًا إلى دولة فاشلة. يمكن لروسيا أيضًا استخدام هجمات إلكترونية مدمرة وأدوات تضليل، مدعومة بالتهديد باستخدام القوة، لشل البلاد والحث على تغيير النظام. مع أي من هذه النتائج، ستكون أوكرانيا قد انفصلت فعليًا عن الغرب. إذا حققت روسيا أهدافها السياسية في أوكرانيا بالوسائل العسكرية، فلن تكون أوروبا كما كانت قبل الحرب. إن أي شعور بأن الاتحاد الأوروبي أو الناتو يمكن أن يضمن السلام في القارة سيكون بمثابة قطعة أثرية لعصر ضائع. بدلاً من ذلك، يجب حصر الأمن في أوروبا في الدفاع عن الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كل شخص خارج هذين الناديين سيقف بمفرده، باستثناء فنلندا والسويد. قد لا يكون هذا بالضرورة قرارًا واعيا لإنهاء سياسة التوسيع أو الارتباط؛ لكنها ستكون سياسة الأمر الواقع. في ظل الحصار المتصور من قبل روسيا، لن يكون لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي القدرة على سياسات طموحة خارج حدودهما".

وتابعت، "ستكون الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا في حالة حرب اقتصادية دائمة مع روسيا. سيسعى الغرب إلى فرض عقوبات كاسحة، والتي من المرجح أن تتجنبها روسيا مع التدابير الإلكترونية وابتزاز الطاقة، بالنظر إلى التفاوتات الاقتصادية. قد تقف الصين إلى جانب روسيا في هذه الخطوة الاقتصادية. في غضون ذلك، ستشبه السياسة الداخلية في الدول الأوروبية لعبة القرن الحادي والعشرين الكبرى، حيث ستدرس روسيا واقع أوروبا بحثًا عن أي انهيار في الالتزام بحلف الناتو والعلاقة عبر الأطلسي. من خلال أساليب عادلة وكريهة، ستنتهز روسيا أي فرصة تأتي في طريقها للتأثير على الرأي العام والانتخابات في الدول الأوروبية. وتمتلك روسيا أكبر جيش تقليدي في أوروبا، وهو أكثر من جاهز للاستخدام. إن السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي - على عكس سياسة الناتو - بعيدة كل البعد عن كونها قادرة على توفير الأمن لأعضائها. وبالتالي، فإن الطمأنينة العسكرية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي الشرقية، ستكون أساسية. لن يكون الرد على روسيا الانتقامية بالعقوبات والإعلان الخطابي عن نظام دولي قائم على القواعد كافياً".

غزو شرق أوروبا

وبحسب المجلة، "في حالة فوز روسيا في أوكرانيا، فإن موقف ألمانيا في أوروبا سيواجه تحديات شديدة. إن حلقة الأصدقاء التي أحاطت بها، خاصة في الشرق مع بولندا ودول البلطيق، تخاطر بزعزعة استقرارها من قبل روسيا. ستضطلع فرنسا والمملكة المتحدة بأدوار قيادية في الشؤون الأوروبية بفضل جيوشهما القوية نسبيًا والتقاليد العريقة في التدخل العسكري. ومع ذلك، سيظل العامل الرئيسي في أوروبا هو الولايات المتحدة. سيعتمد الناتو على دعم الولايات المتحدة كما سيعتمد على الدول المقلقة والمعرضة للخطر في شرق أوروبا، ودول المواجهة المنتشرة على طول خط اتصال كبير جدًا وموسّع وغير مؤكد مع روسيا، بما في ذلك بيلاروسيا والأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. كما ومن المرجح أن يكون لدى الدول الأعضاء الشرقية، بما في ذلك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا، أعداد كبيرة من قوات الناتو المتمركزة بشكل دائم على أراضيها. إن مأزق أوكرانيا سيكون عظيماً للغاية. سوف يفر اللاجئون في اتجاهات متعددة، وربما بالملايين. وستواصل تلك الفروع من الجيش الأوكراني التي لم تهزم بشكل مباشر القتال، مرددة صدى الحرب التي مزقت هذه المنطقة بأكملها من أوروبا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وقد تظل حالة التصعيد الدائمة بين روسيا وأوروبا باردة من منظور عسكري. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون ساخنة اقتصاديًا. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فسيكون لنصر روسيا آثار عميقة على استراتيجيتها الكبرى في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط".

ما من نصر دائم

رأت المجلة أنه "مع تطور الأزمة في أوكرانيا، يجب على الغرب ألا يقلل من شأن روسيا. يجب ألا يعتمد على الروايات المستوحاة من التمني. انتصار روسيا في أوكرانيا ليس خيالا علميا. لكن إذا كان هناك القليل مما يمكن أن يفعله الغرب لمنع الغزو العسكري الروسي، فسيكون قادرًا على التأثير على ما سيحدث بعد ذلك. في كثير من الأحيان تكمن بذور المشاكل تحت قشرة النصر العسكري. يمكن لروسيا أن تنزع أحشاء أوكرانيا في ساحة المعركة. يمكنها أن تجعل أوكرانيا دولة فاشلة. لكن لا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال شن حرب إجرامية وتدمير حياة دولة قومية لم تغز روسيا أبدًا. سوف تتوصل الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما وأجزاء أخرى من العالم إلى استنتاجات وتنتقد الإجراءات الروسية. من خلال تحالفاتهم ودعمهم لشعب أوكرانيا، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا تجسيد البديل للحروب العدوانية وروح القوة التي تصنع الحق. يمكن مقارنة الجهود الروسية في زرع الفوضى بالجهود الغربية لإعادة النظام".

وختمت المجلة، "الحروب التي يتم ربحها لا يدوم فيها الفوز إلى الأبد. في كثير من الأحيان تهزم البلدان نفسها بمرور الوقت من خلال شن الحروب الخاطئة ثم كسبها".