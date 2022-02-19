توجيهٌ لسفراء العدو الإسرائيلي في أنحاء العالم.. ماذا تضمن؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه تم توجيه سفراء العدو الإسرائيلية في أنحاء العالم بشان كيفية عرض الموقف الإسرائيلي في حال التوصل لاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول الاتفاق النووي.

وبحسب هيئة البث "مكان"، يسود الاعتقاد لدى صناع القرار في إسرائيل بأن إيران والدول العظمى ستوقع الأسبوع المقبل على اتفاق حول الملف النووي.ونقلت قناة "كان" عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إنه "بالرغم من عدم حل بعض القضايا العالقة، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ترغب في التوصل الى تسوية مع طهران تتيح توقيع الاتفاق الأسبوع القادم".وأفادت "كان" بأنه "من المقرر ان يناقش وزير الدفاع، بيني غانتس، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، اللذان يشاركان في مؤتمر ميونيخ للأمن، هذه المسألة مع نظرائهما من البلدان الغربية.