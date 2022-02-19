عربي-دولي

العراق.. دعوة لإصدار أمر بمنع سفر وزير المالية

Lebanon 24
19-02-2022 | 06:45
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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب، بعد رفضه الحضور هذا اليوم إلى المجلس.

وأفادت "روسيا اليوم" أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، (من التيار الصدري) دعا إلى صدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب، بعد رفضه الحضور هذا اليوم إلى المجلس.

وحمل الزاملي وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطارات مسؤولية ذلك "لحين إكمال الإجابة (إجابة الوزير) عن الأسئلة داخل قبة البرلمان، وبعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء"، مؤكدا بأن طلب الاستضافة جاء بعد جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا.

واتهم الزاملي الوزير "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
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