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إعلان حالة الطوارئ في شرم الشيخ

Lebanon 24
19-02-2022 | 07:50
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة جدا.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لتساقط الأمطار، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الرئيسية لرفع تراكمات الرمال.

وشدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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