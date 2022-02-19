جيش مالي يعلن مقتل 8 جنود في اشتباكات مع مسلحين

قالت وزارة الدفاع في مالي إن 8 جنود قتلوا وأصيب 14 آخرين في حين فُقد 4 بعد اشتباك مع متشددين مسلحين في شمال شرق البلاد أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة في وقت متأخر أمس أن صفوفا من المتشددين على متن دراجات نارية حاصروا وحدة عسكرية، لكن الجيش بدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم في منطقة حدودية قريبة من بوركينا فاسو.

وتكافح مالي وبوركينا فاسو والنيجر لمكافحة المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش ويسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية.

ويأتي الهجوم بينما طلب المجلس العسكري الذي يحكم مالي من فرنسا أمس سحب قواتها من المنطقة "دون تأخير"، مما يثير شكوكاً بشأن خطة باريس الرامية للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 شهور ويلقي الضوء على توتر العلاقات بين فرنسا ومالي.