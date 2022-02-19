عربي-دولي

وزيرا خارجية السعودية وهولندا يبحثان القضايا الإقليمية وسبل التعاون

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-920345-637808775220862781.jpg
Doc-P-920345-637808775220862781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، العلاقات الثنائية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والسلام، المنعقد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.
 
وجرى خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات بين السعودية وهولندا في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين"، وفق وكالة "واس" الرسمية.

كما ناقش بن فرحان وهويكسترا، "سُبل دعم كل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-02-19
13:30 | 2022-02-19
13:00 | 2022-02-19
12:45 | 2022-02-19
12:30 | 2022-02-19
12:30 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website