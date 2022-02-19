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إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول مخدرة في مطار القاهرة

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:50
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أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة.

وقالت إدارة الجمارك، في بيان، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على متن رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بروكسل، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكب مصري قادم من ألمانيا.

وأثناء تمرير حقائبه على جهاز الفحص تبين وجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة في بعض العلب بإحدى الحقائب.

وبعد تفتيش الأمتعة، تم العثور 188 شريط ترامادول مخبأة داخل 6 علب بسكويت ومغلفة بورق حراري.

وقررت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بحق الراكب.
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