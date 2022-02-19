عربي-دولي

مسؤول ألماني: العقوبات المحتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
19-02-2022 | 09:15
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حذر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البوندستاغ، رولف ميوتسينيخ، من أن العقوبات المحتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي كله والنظام الدولي على المدى الطويل.

وأكد ميوتسينيخ في حديثه لمجموعة "Funke" الإعلامية، الذي نشر اليوم السبت، أن بلاده تدرس احتمال استخدام "كل صيغ (للعقوبات) بما فيها خط الغاز الروسي "السيل الشمالي-2". وقال في الوقت ذاته: "إنه سيكون جوابا واضحا للغاية سيؤثر – ولا يجب أن ننخدع – ليس على روسيا فحسب، بل وعلى الاقتصاد العالمي والنظام الدولي على المدى الطويل".

وعبر السياسي عن قلقه من إمكانية تأثير الأزمة الجارية على إمدادات الغاز "عبر خطوط أنابيب الغاز التي قد تم تشغيلها والتي يصل الغاز والنفط من روسيا عبرها".

ودقق: "لدينا مرافق تخزين غاز فارغة نسبيا، لذلك يجب علينا أن نفعل كل شيء لمنع مزيد من تصعيد هذا الوضع الغامض".

وعبر ميوتسينيخ عن شكوكه في وجود بديل حقيقي لإمدادات الغاز الروسي. وتابع: "علينا أن نبتعد عن ازدواجية الأخلاق. فبعض الدول التي يمكن أن تزود أوروبا بموارد الطاقة بدلا من روسيا تنتهك معايير القانون الدولي بطريقة أو بأخرى".
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