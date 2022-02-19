منها إطلاق "كينجال".. نتائج تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية

أعلن الكرملين عن نتائج التدريبات التي نفذت خلالها قوات الردع الاستراتيجي الروسية اليوم السبت عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومتوسطة.وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن التدريبات التي أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين من غرفة العمليات في الكرملين برفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جرت بمشاركة القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي.فيما يلي نتائج التدريبات:تنفيذ القوات الجوفضائية بنجاح عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ باليستية فرط صوتية من طراز "كينجال".إطلاق سفن وغواصات تابعة لأسطولي البحرين الشمالي والأسود صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" وصاروخ فرط الصوتي من طراز "تسيركون" على أهداف بحرية وبرية.إطلاق صاروخ مجنح من طراز "إسكندر" في معسكر كابوستين يار في مقاطعة أستراخان جنوب روسيا.إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك على هدف في معسكر "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا.إطلاق قاذفات استراتيجية من طراز "تو-95" صواريخ مجنحة على أهداف في معسكري "بيمبوي" و"كورا".إطلاق غواصة "كاريليا" الاستراتيجية التابعة لأسطول البحر الأسود صاروخا باليستيا من طراز "سينيفا" من بحر بارنتس على هدف في معسكر "كورا".وأشار الكرملين إلى أن التدريبات جاءت وفقا للخطط المعدة مسبقا بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق والسفن والغواصات، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي.وأعلن الكرملين تحقيق كافة الأهداف بالكامل خلال التدريبات، لافتا إلى أن جميع الصواريخ ضربت أهدافها وأكدت مواصفاتها.