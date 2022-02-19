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هاريس: الناتو أعد حزمة عقوبات قاسية في حال غزت روسيا أوكرانيا

Lebanon 24
19-02-2022 | 09:45
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قالت نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، إن الولايات المتحدة أعدت مع شركائها في حلف الناتو حزمة عقوبات قاسية ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيفرض حزمة عقوبات تعد الأقسى من نوعها، وأكثرها فاعلية ضد روسيا الاتحادية في حال تعرضت أوكرانيا للغزو.

وأوضحت أن العقوبات ستستهدف المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية الروسية، وستكون قوية وغير مسبوقة.

وأضافت نائب الرئيس الأمريكي أن "التزام واشنطن تجاه الناتو لم يتزحزح وقد شهدنا وحدة منقطعة النظير بين أعضائه مؤخرا".

وتابعت هاريس أنه "لا ينبغي الاستهانة بقوتنا وقوة حلفائنا"، مشيرة إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية في حال غزو روسيا لأوكرانيا، ولكن سيتم تعزيز قوات الجناح الشرقي لحلف للناتو.

وأشارت إلى أن الولايات نشرت 6000 جندي إضافي في رومانيا، مؤكدة أن واشنطن لن ترسل للقتال في أوكرانيا بل للدفاع عن الناتو.
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