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الأمير هاري لا يشعر بالأمان في المملكة ويطالب بتأمين زياراته إلى بريطانيا

Lebanon 24
19-02-2022 | 10:15
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قال محامو الأميرهاري إن بريطانيا ستظل دائما وطنه، بعد خلاف حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة البريطانية أثناء زياراته للمملكة قادما من الولايات المتحدة، حيث يقيم.

وأوضحت الجلسة الأولى للنظر في الدعوى القضائية، التي تقدم بها الأمير ضد وزارة الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا، أنه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته لوطنه، وسط التدابير المتخذة في الوقت الراهن.

وأعرب عن استعداده لدفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأفراد أسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة. ورد محامو الحكومة بأن عرض الأمير "غير ذي صلة" بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة.

وأثناء الجلسة الأولى، قالت محامية الأمير هاري، فاطمة شهيد، إن صلته بالبلاد لا تزال قوية. وأضافت: "المدعي لا يشعر بالأمان عندما يكون في المملكة المتحدة.. يريد العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ومواصلة دعم الجمعيات القريبة جدا من قلبه".

ويتمتع الزوجان (هاري وميغان ماركل)، اللذان غادرا المملكة المتحدة في عام 2020 واستقرا في كاليفورنيا بأمريكا، بحماية خاصة في الولايات المتحدة، لكن هاري يقول إنه لا يمكن الوصول إلى المعلومات اللازمة لتوفير الأمن لعائلته على الأراضي البريطانية.
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