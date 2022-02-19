عربي-دولي

لندن: عدم قبول أوكرانيا في الناتو لن يساعد في إيجاد حل للأزمة الحالية

Lebanon 24
19-02-2022 | 10:45
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، إن رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يساعد في حل الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

وأوضحت تروس في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية نشرتها اليوم السبت أن مثل هذا القرار يجب أن تتخذه أوكرانيا نفسها.

وأضافت: "كييف هي مَن يجب أن تقرر اتخاذ هذه الخطوة، وليس نحن"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للوضع حول أوكرانيا، ودعت روسيا إلى الدخول في مفاوضات جادة مع الغرب.

وقالت: "أريد أن تجري روسيا محادثات جادة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين. وسأكون سعيدة إذا التزمت روسيا مرة أخرى باتفاقياتنا، مثل مذكرة بودابست أو اتفاقيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لأن ذلك سيعيد الشفافية والثقة".

وفي وقت سابق قال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد يوم الثلاثاء الماضي عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إن عضوية أوكرانيا في الناتو ليست على جدول الأعمال حاليا.
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