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شرطة دونيتسك : القوات الأوكرانية أطلقت نحو 200 قذيفة باتجاه دونيتسك

Lebanon 24
19-02-2022 | 11:00
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قال إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما يقرب من 200 قذيفة ولغم خلال اليوم باتجاه أراضي الجمهورية.

وأضاف باسورين: "الوضع على خط التماس مستمر في التصعيد، فمنذ بداية اليوم السبت أطلق العدو النار 14 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام مدفعية عيار 122 ملم وقذائف هاون 120 و 82 ملم، وأطلقت أكثر 190 قذيفة. باتجاه عشر مناطق سكنية في الجمهورية".

كما لفت باسورين إلى أن  القوات الأوكرانية تقوم بنقل المدافع والأسلحة والذخائر باتجاه مدينة غورلوفكا في منطقة دونيتسك.

وأضاف باسورين أن الاستخبارات والتحريات التي أجرتها سلطات الجمهورية رصدت حركة الدبابات والمدافع ذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر التابعة للقوات الأوكرانية واحتشادها، وقال: "وفقا لاستطلاعنا، في منطقة مسؤولية اللواء 95 هجوم جوي، لوحظ تحرك رتل من 11 دبابة. وفي منطقة مسؤولية اللواء الآلي 53 في ريبينسك، على بعد أقل من 14 كم من خط الجبهة، لوحظت حركة ستة مدافع ذاتية الدفع "2S1" وعشر مدافع هاوتزر 2A36  عيار 152 ملم".
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