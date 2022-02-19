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شركة إيطالية تحذر: أوروبا قد تبقى بدون غاز إذا توقفت الإمدادات من روسيا

Lebanon 24
19-02-2022 | 11:15
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حذر مدير شركة "Eni" الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالتسي، من عواقب العقوبات المحتملة على روسيا في مجال الطاقة، بالنسبة لأوروبا، مؤكدا أنها لن تتمكن من تعويض إمدادات الغاز الروسي.

وقال في حديثه لصحيفة "Stampa"، الذي تم نشره اليوم السبت: "إذا تم فرض العقوبات على الغاز و توقفت الإمدادات من روسيا بالكامل (التي تتراوح ما بين 140 و150 مليار متر مكعب سنويا) فلن تكون لدى أوروبا إمكانية لتعويضها. وستكون هناك عواقب جدية، بما في ذلك ما يخص الأسعار".

وذكر في الوقت ذاته أن الغاز الروسي "كان يصل دائما" إلى أوروبا خلال الأزمات السابقة حول أوكرانيا، لأنه "لم يتم آنذاك فرض عقوبات". وعبر عن اعتقاده بأنه سيكون من الممكن في حال تجميد "القناة الأوكرانية للإمدادات، تنظيم الإمدادات الجديدة عبر بيلاروس".

كما يرى ديسكالتسي أن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل قليل بحلول الصيف القادم، عندما سيتم انخفاض الاستهلاك، وكذلك "عندما سيكون الوضع الجيوسيسي أكثر هدوء". وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك انخفاض ما، لكن الأسعار ستبقى أعلى مما كانت عليها سابقا".

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أمس الجمعة، أن روما ستصر، أثناء بحث احتمال فرض عقوبات على روسيا، على أنها لا يجب أن تشمل مجال الطاقة، لأن بلاده أكثر عرضة للآثار السلبية للعقوبات المحتملة في قطاع الطاقة.
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