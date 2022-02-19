عربي-دولي

قذيفة أوكرانية تنفجر في الأراضي الروسية

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:10
A-
A+
Doc-P-920365-637808803281091689.jpeg
Doc-P-920365-637808803281091689.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر رسمية في روسيا أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا، على خلفية التصعيد العسكري في منطقة دونباس، انفجرت اليوم السبت في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن القذيفة انفجرت في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت موسكو في منطقة تاراسوفسكي، على بعد 300 متر عن أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كلم عن الحدود الأوكرانية.

ولم يلحق الحادث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-02-19
13:30 | 2022-02-19
13:00 | 2022-02-19
12:45 | 2022-02-19
12:30 | 2022-02-19
12:30 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website