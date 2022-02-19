قذيفة أوكرانية تنفجر في الأراضي الروسية

أكدت مصادر رسمية في روسيا أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا، على خلفية التصعيد العسكري في منطقة دونباس، انفجرت اليوم السبت في مقاطعة روستوف الروسية، قرب الحدود بين الدولتين.ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن القذيفة انفجرت في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت موسكو في منطقة تاراسوفسكي، على بعد 300 متر عن أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا.وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كلم عن الحدود الأوكرانية.ولم يلحق الحادث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.