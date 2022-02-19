عربي-دولي

إيطاليا تعتقل مصريا بعد حادثة أودت بحياة 7 مهاجرين

Lebanon 24
19-02-2022 | 12:45
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أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، عن القبض على مصري يشتبه في قيامه بالاتجار بالمهاجرين عبر البحر المتوسط، خلال رحلة خلفت 7 قتلى بسبب انخفاض درجات حرارة أجسامهم.

والمشتبه به متهم بتنظيم عبور خطير بواسطة قارب يقل 287 شخصا من ليبيا، كان معظمهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 كانون الثاني.

وأشارت الشرطة في مدينة أغريغينتو بجزيرة صقلية في إيطاليا عبر بيان لها، إلى أن "مصيبة القارب المكتظ البالغ طوله 16 مترا انتهت بوفاة سبعة مواطنين من الجنسية البنغلادشية بسبب انخفاض درجة حرارة أجسامهم من جراء الظروف غير الإنسانية للرحلة".

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما، والذي تم التعرف عليه من خلال إفادات الشهود الناجين، حكم عليه بالفعل بارتكاب جريمة تهريب أشخاص في صقلية عام 2011، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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