عربي-دولي

ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن تبحث النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

Lebanon 24
19-02-2022 | 13:00
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بحثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مع نظرائها المصري، سامح شكري، والفرنسي، جان إيف لودريان، والأردني، أيمن الصفدي، التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان مشترك لوزراء الخارجية: التقى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزراء خارجية كل من مصر وفرنسا والأردن اليوم السبت (19 شباط 2022) في ميونيخ لمواصلة التنسيق والمشاورات بهدف تحريك العملية السلمية في الشرق الأوسط نحو السلام الشامل والعادل والثابت على أساس الدولتين".

وأضاف أن الأطراف المشاركة أكدت تمسكها بكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والثابت والشامل، مذكرة بأهمية استئناف المفاوضات الفعالية المباشرة بين طرفين النزاع، أو تحت رعاية الأمم المتحدة. كما شدد الوزراء على أهمية كل معاهدات السلام الموجودة بين الدول العربية وإسرائيل، والتي تساعد في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعين لتجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب والعنف.

وتابع البيان: "نشير إلى ضرورة تجنب اتخاذ كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض القرار حول إنشاء الدولتين وآفاق السلام العادل والثابت، وخاصة بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في شرق القدس، كذلك التخلى عن كل أعمال العنف والتحريض".
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