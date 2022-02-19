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عربي-دولي
مقتل ضابط مصري و9 ملاحقين "مسجلين خطر" في تبادل لإطلاق النار
Lebanon 24
19-02-2022
|
15:00
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أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 9 متهمين مسجلين خطر في الدقهلية، واستشهاد ضابط شرطة، في تبادل لإطلاق النار بينهم، أثناء عملية ضبطهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن "معلومات أمنية أكدت وجود مجموعة من العناصر الإجرامية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، والسطو المسلح، والاتجار في المواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة في الدقهلية، وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس مأوى لهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن "قوة من قطاع الأمن العام، وقوة من الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، توجهتا إلى قطعة الأرض المشار إليها، موضحة أن "القوات تبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 9 منهم واستشهاد ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، وعثر بجانبهم على 9 بنادق آلية، وعدد كبير من الطلقات النارية، و350 كيلوغرام بانجو، و6 كيلوغرامات حشيش، و2 كيلوغرام هيروين، و2 كيلوغرام شابو، واتخذت الإجراءات القانونية".
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