القوات النووية الروسية تبدأ تدريباتها بإطلاق صواريخ بالستية وكروز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ بالستية وكروز.وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان أنه "تم تحقيق الأهداف التي خطط لها خلال تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، وكل الصواريخ أصابت الأهداف المحددة".وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن بوتين سيشرف على التدريبات التي ستجريها القوات النووية الروسية اليوم وتشمل إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن التدريبات جزء من عملية تدريب اعتيادية.يأتي ذلك في الوقت الذي تجمع فيه زعماء غربيون في مدينة ميونيخ الألمانية، وسط مخاوف من أن يأمر بوتين القوات المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا بالغزو في أي وقت.وأعلن الزعماء الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا تعبئة عسكرية عامة، بعد يوم من إصدار أوامر للنساء والأطفال بالرحيل إلى روسيا، بسبب ما وصفوه باحتمال التعرض لهجوم وشيك من القوات الأوكرانية.ونفت كييف بشكل قاطع هذا الاتهام، في حين قالت واشنطن إنها محاولة من روسيا لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا.وأمرت روسيا بحشد قواتها في الوقت الذي طالبت فيه حلف شمال الأطلسي بعدم انضمام كييف إلى عضويته، لكنها تقول إن التكهنات بأنها تخطط لغزو أوكرانيا خاطئة وخطيرة.وتضيف أنها تسحب قواتها من الحدود لكن واشنطن وحلفاءها يصرون‭‭ ‬‬على استمرار الحشد العسكري في واحدة من أسوأ الأزمات منذ الحرب الباردة.والجمعة قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي حذر مرارا من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، إنه يعتقد الآن أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية، لكنه لا يعتقد أن بوتين يفكر، حتى ولو على نحو مستبعد، في استخدام أسلحة نووية.وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل ، في الأيام المقبلة".وأضاف "إنني مقتنع في هذه اللحظة بأنه اتخذ هذا القرار".ونشرت روسيا لقطات تظهر أنها تسحب قواتها من الحدود، لكن الولايات المتحدة تقول إن هناك زيادة في عدد القوات.