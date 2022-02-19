كيف ستتصرف الصين إذا وقع "الغزو الروسي"؟

قال خبراء إن الصين ستؤيد روسيا دبلوماسيا، وربما اقتصاديا، إذا غزت أوكرانيا، وهو أمر من شأنه أن يزيد تدهور علاقات بكين المتصدعة بالفعل مع الغرب، لكنها لن تقدم دعما عسكريا لموسكو.وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قرر غزو أوكرانيا خلال أيام. لكن روسيا تنفي هذا الأمر.وكررت وزارة الخارجية الصينية اتهامها للولايات المتحدة "بنشر معلومات كاذبة" وإثارة التوترات، وحثتها على احترام المطالب الأمنية التي تقدمت بها روسيا والاستجابة لها.وتعبيرا عن التضامن، زار بوتن بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الرابع من شباط، وأعلن مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن شراكة استراتيجية متزايدة "بلا حدود".وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن البلدين يقفان "جنبا إلى جنب من أجل إقرار العدل في العالم".وسيكون من شأن غزو روسي لأوكرانيا اختبار لمواقف الصين، خاصة في ضوء مبدأ عدم التدخل الذي ما فتئت الصين تردده كأحد مبادئ سياستها الخارجية.ويقول الخبراء المطلعون على التفكير الصيني إن من المؤكد تقريبا أن الصين لن تكون راغبة في التورط عسكريا.