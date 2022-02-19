قتلى ومصابون بانهيار "مدخنة" في مصر (فيديو)

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 6 آخرون، في انهيار مدخنة مصنع طوب بمركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، السبت، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



وكانت السلطات تلقت إخطارا بانهيار مدخنة مصنع طوب بجوار كوبري أبو نبهان في ميت غمر، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار مدخنة مصنع طوب بسبب سوء الطقس.

سقوط مدخنة طوب في مدينة ميت غمر علي عدد من المارة والعمال بفعل الرياح الشديدة وأنباء عن مصرع خمسة أشخاص علي الاقل وإصابة عدد آخر 😑 pic.twitter.com/7eJ5g3ImtJ — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) February 19, 2022

وتمكنت قوات الحماية المدنية حتى الآن من استخراج 4 جثامين من تحت الأنقاض، إضافة إلى 6 مصابين، فيما يجري البحث عن متوفين أو ناجين.



وفي السياق ذاته، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من المحافظين والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.