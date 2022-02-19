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عربي-دولي
الناتو يعلق عمل مكتبه في كييف
Lebanon 24
19-02-2022
|
16:55
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أكدت صحيفة Verdens Gang النرويجية أن حلف الناتو قرر إغلاق مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف مؤقتا ونقل موظفيه إلى مدينة لفوف الأوكرانية وبروكسل، بدعوى خطر "الغزو الروسي".
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