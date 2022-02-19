الناتو يعلق عمل مكتبه في كييف

أكدت صحيفة Verdens Gang النرويجية أن حلف الناتو قرر إغلاق مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف مؤقتا ونقل موظفيه إلى مدينة لفوف الأوكرانية وبروكسل، بدعوى خطر "الغزو الروسي".

