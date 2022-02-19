عربي-دولي

عبد اللهيان: طهران متفائلة بشأن نتائج محادثات فيينا

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:45
A-
A+
Doc-P-920494-637809111395093445.jpg
Doc-P-920494-637809111395093445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن طهران متفائلة بشأن نتائج محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي).
 
وأشار عبد اللهيان إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية في حال فشلت المفاوضات التي قال إنها "في وقت حساس للغاية"، وقال: "إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأميركيين والطرف الآخر هم المسؤولون عنها. إن جمهورية إيران الإسلامية أبدت جدية وأظهرت أنها تريد حقاً التوصل إلى اتفاق ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-02-20
00:01 | 2022-02-20
23:38 | 2022-02-19
23:00 | 2022-02-19
16:55 | 2022-02-19
16:30 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website