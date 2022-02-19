عبد اللهيان: طهران متفائلة بشأن نتائج محادثات فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن طهران متفائلة بشأن نتائج محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي).

وأشار عبد اللهيان إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية في حال فشلت المفاوضات التي قال إنها "في وقت حساس للغاية"، وقال: "إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأميركيين والطرف الآخر هم المسؤولون عنها. إن جمهورية إيران الإسلامية أبدت جدية وأظهرت أنها تريد حقاً التوصل إلى اتفاق ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق".