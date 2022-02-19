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تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)

Lebanon 24
19-02-2022 | 23:38
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أصيب شخصان إثر سقوط مروحية يوم أمس في مياه المحيط بالقرب من شاطئ "ميامي بيتش"، المكتظ بالناس والمصطافين ومرتادي الشاطئ، في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقالت شرطة ميامي في تغريدة على تويتر إن راكبين نقلا إلى مستشفى جاكسون ميموريال. ووصفت أوضاعهما بأنها "مستقرة".

وقال إرنستو رودريغيز، مسؤول الإعلام بشرطة ميامي بيتش، إن راكبا ثالثا لم يصب في الحادث.

وقالت الشرطة إن المروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص عندما وقع الحادث، لكن من غير الواضح من هو الطيار.

ويظهر مقطع فيديو مصاحب للتغريدة طائرة هليكوبتر تسقط في مياه المحيط بالقرب من منطقة مزدحمة بالناس من مرتادي الشواطئ والسباحين. ويجري التحقيق في أسباب الحادث.
المصدر: روسيا اليوم
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