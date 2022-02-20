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البيت الأبيض: روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت

Lebanon 24
20-02-2022 | 00:01
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قال البيت الأبيض إنّ روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت وإن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأحد لمناقشة الوضع.

وكان الرئيس الأميركي قد قال في مؤتمر صحفي إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز
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