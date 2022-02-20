برلماني إيراني: على أطراف المفاوضات القبول بإيران النووية والالتزام بالتفاهمات

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس النواب الإيراني، عباس غلرو، إن على أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، القبول بـ"إيران النووية" والالتزام بالتفاهمات.وأضاف غلرو حول محادثات فيينا: "لحسن الحظ، تتقدم المفاوضات بفضل حنكة وذكاء فريق التفاوض الإيراني. بالطبع هناك صعوبات متعلقة بجوهر سياسة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".وأضاف: "لا تستطيع الولايات المتحدة تقييد العلوم النووية التي تمتلكها إيران، من خلال سياسة العقوبات الفاشلة".وتابع: "من الأفضل لأوروبا والولايات المتحدة التخلي عن سياسة العقوبات الفاشلة والمواجهة مع إيران والقبول بأننا نمتلك العلوم والمعرفة النووية"، مضيفا "مع ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لأي تعامل بناء مع جميع الأطراف".وقال: "سياسة الحكومة في استثمار الإمكانيات والطاقات الاقتصادية والسياسية لدول الجوار تتسبب في فشل العقوبات الأميركية. كما توفر فرصا سياسية واقتصادية قيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".