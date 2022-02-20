السعودية تضبط مخدرات وسلاح وطلقات

كشف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس السبت، عن ضبط كمية من المخدرات وسلاح وطلقات حية في منطقة الجوف، شمال وسط المملكة، بحسب ما أعلنته عبر حسابها في تويتر.وقالت المديرية إن "المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 21,350 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، وحشيش، فضلا عن أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي".وأفادت عن ضبط سلاح وطلقات حية وممنوعات، بحوزة مواطنين بمنطقة الجوف، بعدما كانت مخبأة داخل سيارتهما.