لن يكون المتحور التالي من كوفيد خفيفاً!

وبحسب مجلة "فورتين" الأميركية، "قالت الدكتورة ميغان راني، طبيبة الطوارئ والعميد المشارك في كلية الصحة العامة بجامعة براون، للمجلة: "الصعوبة بشأن كوفيد، الذي لاحظناه مرارًا وتكرارًا، هو أنه لا توجد كرة بلورية تخبرنا بما سيأتي بعد ذلك". وأضافت: "من المحتمل تمامًا أننا سنمضي شهورًا بدون ظهور متحور خطير جديد ... ولكن من الممكن أيضًا بعد شهر من الآن أن يكون هناك متحور جديد أكثر فتكًا وقابلية للانتقال". وقالت إنه مع دخول كوفيد إلى مرحلته المتوطنة، من المحتمل أن نرى مزيجًا من الطفرات غير المؤذية، بالإضافة إلى طفرات الفيروس السيئة بشكل خاص. ستحتاج الدولة إلى نظام قائم للتواصل بسرعة والتخفيف من آثار كليهما ، بحيث لا تطغى موجات الفيروس المستقبلية على المستشفيات ، وتغلق الاقتصاد ، والأهم من ذلك، تودي بحياة الناس".وتابعت المجلة، "قال كارتيك شاندران، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية ألبرت أينشتاين للطب، للمجلة، إن الفيروس لا يزال يملك ساحة هائلة في كل أنحاء العالم. لقد تم منحه مساحة كبيرة للتفاقم والتحول إلى متحورات جديدة حيث لا تزال معدلات التطعيم في كل أنحاء العالم منخفضة. من المرجح أن الشكل التالي للفيروس "يبدو مختلفًا كثيرًا عن أوميكرون"، بالطريقة نفسها التي بدا بها "أوميكرون" مختلفًا عن متحور "دلتا"، وفقًا لشاندران. إنه ليس تقدمًا خطيًا لنسخة أكثر اعتدالًا من كوفيد: "عليك التفكير في هذا باعتباره شجرة كثيفة بشكل لا يصدق من الفيروسات، وليس لدينا أي فكرة عن أي جذع من الشجرة سوف يسقط في أي وقت". قال تشاندران إنه قلق من أن الناس يعانون بالفعل من الإجهاد بسبب هذا الوباء ومستعدون للتشبث بفكرة أن المرض سيتطور ليكون أقل ضراوة. وأضاف: "لا يوجد أساس بيولوجي لهذا التأكيد"."وأضافت المجلة، "وقال شاندران، في حين أن بعض الفيروسات طويلة الأمد، مثل الهربس، تعيش في مضيفيها لعقود ولديها مصلحة في إبقائها على قيد الحياة، "هذا النوع من فيروسات الجهاز التنفسي هي أكثر من مجرد "سحق واستيلاء"." وأضاف: "أنت تنقل الفيروس بسرعة كبيرة: إنها في الأساس مثل لعبة الضفادع، حيث تقفز من زنبقةٍ إلى أخرى. لا يهتم الفيروس بالشكل الذي كان عليه المتحور السابق، ولا يهم ما إذا كان الفيروس يجعلك مريضًا حقًا أم لا. هدفه الوحيد هو الانتشار بسرعة". ومع ذلك، يشدد كل من شاندران وراني على أن الحصول على اللقاحات وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي ستقلل من تأثير أي موجة كوفيد مستقبلية".وبحسب المجلة، "قالت راني، التي تعتقد أن نظام التحذير المرن والسهل الانتقال هو بالضبط ما نحتاجه لمرض يستمر في التحور والتغير في مستويات الخطورة المتغيرة، إن الدولة تحتاج فقط إلى تعلم كيفية العمل على تأسيس بروتوكول احترازي لكوفيد استنادًا إلى بيانات الفيروس. تتخيل نظام اتصال مشابه لتنبيه الإعصار، حيث توجد مستويات مختلفة من الحذر: هناك احتياطات أساسية تم وضعها للاستعداد لأي إعصار محتمل، وهناك أوقات يكون من الأفضل فيها "أن تختبئ في الطابق السفلي"."