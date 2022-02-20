19
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
لن يكون المتحور التالي من كوفيد خفيفاً!
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
20-02-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن موجة متحور "أوميكرون" من كوفيد-19 بدأت تتضاءل في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وعادت معدلات الإصابة مرة أخرى إلى مستويات ما قبل شهر كانون الثاني. لكن الخبراء يحذرون المواطنين الأميركيين من عدم الشعور بالراحة: فجميعهم على يقين من أن الكثير من المتحورات الجديدة ستنتشر في كل أنحاء البلاد.
وبحسب مجلة "فورتين" الأميركية، "قالت الدكتورة ميغان راني، طبيبة الطوارئ والعميد المشارك في كلية الصحة العامة بجامعة براون، للمجلة: "الصعوبة بشأن كوفيد، الذي لاحظناه مرارًا وتكرارًا، هو أنه لا توجد كرة بلورية تخبرنا بما سيأتي بعد ذلك". وأضافت: "من المحتمل تمامًا أننا سنمضي شهورًا بدون ظهور متحور خطير جديد ... ولكن من الممكن أيضًا بعد شهر من الآن أن يكون هناك متحور جديد أكثر فتكًا وقابلية للانتقال". وقالت إنه مع دخول كوفيد إلى مرحلته المتوطنة، من المحتمل أن نرى مزيجًا من الطفرات غير المؤذية، بالإضافة إلى طفرات الفيروس السيئة بشكل خاص. ستحتاج الدولة إلى نظام قائم للتواصل بسرعة والتخفيف من آثار كليهما ، بحيث لا تطغى موجات الفيروس المستقبلية على المستشفيات ، وتغلق الاقتصاد ، والأهم من ذلك، تودي بحياة الناس".
وتابعت المجلة، "قال كارتيك شاندران، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية ألبرت أينشتاين للطب، للمجلة، إن الفيروس لا يزال يملك ساحة هائلة في كل أنحاء العالم. لقد تم منحه مساحة كبيرة للتفاقم والتحول إلى متحورات جديدة حيث لا تزال معدلات التطعيم في كل أنحاء العالم منخفضة. من المرجح أن الشكل التالي للفيروس "يبدو مختلفًا كثيرًا عن أوميكرون"، بالطريقة نفسها التي بدا بها "أوميكرون" مختلفًا عن متحور "دلتا"، وفقًا لشاندران. إنه ليس تقدمًا خطيًا لنسخة أكثر اعتدالًا من كوفيد: "عليك التفكير في هذا باعتباره شجرة كثيفة بشكل لا يصدق من الفيروسات، وليس لدينا أي فكرة عن أي جذع من الشجرة سوف يسقط في أي وقت". قال تشاندران إنه قلق من أن الناس يعانون بالفعل من الإجهاد بسبب هذا الوباء ومستعدون للتشبث بفكرة أن المرض سيتطور ليكون أقل ضراوة. وأضاف: "لا يوجد أساس بيولوجي لهذا التأكيد"."
وأضافت المجلة، "وقال شاندران، في حين أن بعض الفيروسات طويلة الأمد، مثل الهربس، تعيش في مضيفيها لعقود ولديها مصلحة في إبقائها على قيد الحياة، "هذا النوع من فيروسات الجهاز التنفسي هي أكثر من مجرد "سحق واستيلاء"." وأضاف: "أنت تنقل الفيروس بسرعة كبيرة: إنها في الأساس مثل لعبة الضفادع، حيث تقفز من زنبقةٍ إلى أخرى. لا يهتم الفيروس بالشكل الذي كان عليه المتحور السابق، ولا يهم ما إذا كان الفيروس يجعلك مريضًا حقًا أم لا. هدفه الوحيد هو الانتشار بسرعة". ومع ذلك، يشدد كل من شاندران وراني على أن الحصول على اللقاحات وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي ستقلل من تأثير أي موجة كوفيد مستقبلية".
وبحسب المجلة، "قالت راني، التي تعتقد أن نظام التحذير المرن والسهل الانتقال هو بالضبط ما نحتاجه لمرض يستمر في التحور والتغير في مستويات الخطورة المتغيرة، إن الدولة تحتاج فقط إلى تعلم كيفية العمل على تأسيس بروتوكول احترازي لكوفيد استنادًا إلى بيانات الفيروس. تتخيل نظام اتصال مشابه لتنبيه الإعصار، حيث توجد مستويات مختلفة من الحذر: هناك احتياطات أساسية تم وضعها للاستعداد لأي إعصار محتمل، وهناك أوقات يكون من الأفضل فيها "أن تختبئ في الطابق السفلي"."
خاص
عربي-دولي
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
14:24 | 2022-02-19
19/02/2022 02:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
07:16 | 2022-02-19
19/02/2022 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
13:08 | 2022-02-19
19/02/2022 01:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
13:09 | 2022-02-19
19/02/2022 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
12:08 | 2022-02-19
19/02/2022 12:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-02-20
رئيس الوزراء الإثيوبي يفتتح رسمياً عملية توليد الكهرباء من سد "النهضة"
03:00 | 2022-02-20
المخاوف من "عملية وهمية" تؤجج التوترات في أزمة أوكرانيا
02:30 | 2022-02-20
بريطانيا تحذر: إذا لم نوقف بوتين الآن فسوف يجتاح المزيد من البلدان
02:00 | 2022-02-20
146 قتيلاً بفيضانات البرازيل والبحث متواصل عن ناجين
01:30 | 2022-02-20
أستراليا تتهم الصين بالقيام بـ"الترهيب" عبر استخدام الليزر
01:00 | 2022-02-20
برلماني إيراني: على أطراف المفاوضات القبول بإيران النووية والالتزام بالتفاهمات
فيديو
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
20/02/2022 11:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
20/02/2022 11:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
20/02/2022 11:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact