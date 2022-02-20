عربي-دولي

نائب أوكراني يعتزم رفع دعوى ضد بايدن.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:00
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أعلن النائب في البرلمان الأوكراني (رادا)، إيليا كيفا، أنه يعتزم رقع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب تصريحاته حول "الغزو" الروسي وخطاباته الاستفزازية المثيرة للذعر.

وكتب النائب في البرلمان الأوكراني، على "تليغرام" أن تصرفات وخطابات بايدن "قتلت إيمانه بالديمقراطية الأمريكية واستقلال الإعلام الغربي".

وقال كيفا: "إنني أعد دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد بايدن، بسبب الصدمة والتأثير النفسي التي ألحقتها بي خطاباته المثيرة للذعر والاستفزازية حول هجوم بوتين والحرب مع روسيا".

وأضاف النائب الأوكراني أن "توقعات" الزعيم الأميركي لم تتحقق، لكن الهستيريا التي أثارها تسببت في ضرر كبير للشعب الأوكراني واقتصاد البلاد.

وتابع: "بدأ بايدن مرة أخرى في إثارة الذعر والهيستيريا من قصة الغزو الروسي. وفي حديثه العاطفي، هدد بتمزيق اقتصاد روسيا إلى أشلاء، وجعلها منبوذة، لكني بشكل عام لا أعرف شيئا عن الاقتصاد الروسي، وما أعرفه هو أنه مع هستيريته (بايدن) دفن بالفعل الاقتصاد الأوكراني".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حدد موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا في 16 شباط.

وتعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي، قال الكرملين، إنه من الصعب أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد، وقد تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة مازحا حول ما إذا كان قد تم نشر الوقت المحدد لبدء الحرب في مكان ما.
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