مسؤول إسرائيلي سابق يحذر: نحنُ في طريقنا إلى كارثة كبرى

قال الرئيس السابق للأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناجل، اليوم الأحد، إن بلاده في طريقها إلى كارثة كبرى.





وأضاف يعقوب ناجل تعليقا على قرب التوقيع على اتفاق مع إيران في فيينا، أن الإدارة الأميركية الحالية مختلفة عن سابقتها، فهي تريد الاستسلام للإيرانيين، وترغب في توقيع اتفاق بشكل عاجل، مضيفا أن هذا الاتفاق سيسمح لإيران بالسعي وبوضوح إلى امتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي وصفه بالشيء الأخطر مما لو لم يكن هناك اتفاق، من الأساس. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن ناجل، الذي عمل رئيسا للأمن القومي الإسرائيلي، قوله إن "بلاده في طريقها إلى كارثة كاملة مع الطاقم الأميركي الخاص بمباحثات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الإدارة الأميركية في عجلة من أمرها للاستسلام للإيرانيين"، على حد قوله.وأضاف يعقوب ناجل تعليقا على قرب التوقيع على اتفاق مع إيران في فيينا، أن الإدارة الأميركية الحالية مختلفة عن سابقتها، فهي تريد الاستسلام للإيرانيين، وترغب في توقيع اتفاق بشكل عاجل، مضيفا أن هذا الاتفاق سيسمح لإيران بالسعي وبوضوح إلى امتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي وصفه بالشيء الأخطر مما لو لم يكن هناك اتفاق، من الأساس.

وكثيرا ما يشير يعقوب ناجل إلى أن أعضاء الإدارة الأميركية الحالية مغرمون بالاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه في عام 2015، بدعوى أن العديد من المسؤولين الحاليين في هذه الإدارة كانوا وراء هذا الاتفاق، بمن فيهم نائب وزير الخارجية الحالي، ويندي شيرمان.

وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.