نائب أوكراني يعتزم رفع دعوى ضد بايدن... ما السبب؟

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني (رادا)، إيليا كيفا، أنه يعتزم رقع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب تصريحاته حول "الغزو" الروسي وخطاباته الاستفزازية المثيرة للذعر.وكتب النائب في البرلمان الأوكراني، على "تليغرام" أن تصرفات وخطابات بايدن "قتلت إيمانه بالديمقراطية الأمريكية واستقلال الإعلام الغربي".وقال كيفا: "إنني أعد دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد بايدن، بسبب الصدمة والتأثير النفسي التي ألحقتها بي خطاباته المثيرة للذعر والاستفزازية حول هجوم بوتين والحرب مع روسيا".وأضاف النائب الأوكراني أن "توقعات" الزعيم الأمريكي لم تتحقق، لكن الهستيريا التي أثارها تسببت في ضرر كبير للشعب الأوكراني واقتصاد البلاد.وتابع: "بدأ بايدن مرة أخرى في إثارة الذعر والهيستيريا من قصة الغزو الروسي. وفي حديثه العاطفي، هدد بتمزيق اقتصاد روسيا إلى أشلاء، وجعلها منبوذة، لكني بشكل عام لا أعرف شيئا عن الاقتصاد الروسي، وما أعرفه هو أنه مع هستيريته (بايدن) دفن بالفعل الاقتصاد الأوكراني".