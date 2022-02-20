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عربي-دولي
هاريس: احتمال الحرب في أوكرانيا لا يزال قائما
Lebanon 24
20-02-2022
|
09:30
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أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمة لها بمؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن احتمال اندلاع الحرب في أوكرانيا لا يزال قائما.
وقالت هاريس إن هناك "احتمالا حقيقيا لاندلاع حرب في أوروبا"، مضيفة أن "مسألة أوكرانيا جدية وتتطلب وضع حد لهذا النزاع".
وشددت على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلة: "دفاعنا عن كييف ينبع من إيماننا بقيم أميركا، وسنعمل على حل الأزمة".
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن بلادها تقدّر رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الانضمام لحلف شمال الأطلسي، لافتة إلى أن مثل ذلك الأمر "يتطلب وقتا، ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها".
وتابعت: "أبلغت زيلينسكي أننا نقف معه، وبأننا نرفض أي إملاء خارجي بشأن الدول التي نوافق على ضمها للناتو كما تفعل روسيا، كما أن هناك مبادئ توجيهية وشروطا ينبغي استيفاؤها".
وفيما يتعلق بالعقوبات التي قد تفرض على روسيا إن أقدمت على غزو أوكرانيا، كشفت هاريس أن الولايات المتحدة "ستصعّد عقوباتها إذا أقدمت موسكو على الاعتداء على أوكرانيا. سنقيّم العقوبات ومستوياتها بناء على التحركات الروسية".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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