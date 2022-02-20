عربي-دولي

قصر باكنغهام يؤكد إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

Lebanon 24
20-02-2022 | 07:27
A-
A+
Doc-P-920690-637809641504732874.jpeg
Doc-P-920690-637809641504732874.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن القصر الملكي البريطاني عن إصابة الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان لقصر باكينغهام ان العوارض "خفيفة"، وستواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن الملكة "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتّبع كل التوجيهات" المعطاة على هذا الصعيد.

وفي تشرين الأول الماضي، أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاما، أمضت ليلة كاملة في المستشفى بعد أن نصحها الأطباء بالراحة وبإلغاء زيارة لإيرلندا الشمالية، مؤكدا أنها عادت إلى مقر سكنها ومعنوياتها مرتفعة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-02-20
12:30 | 2022-02-20
12:00 | 2022-02-20
11:30 | 2022-02-20
11:00 | 2022-02-20
10:30 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website