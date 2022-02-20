مسؤول روسي يعلق على تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية

علق نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، اليوم الأحد، على تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الأسلحة النووية في بيلاروسيا.

وأكد كوساتشيف أن المبادرات الأمنية الروسية مطروحة على الطاولة، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات دون استثناء وتحل جميع المشاكل دون استثناء، بحسب ما ذكر موقع "lejdd".

"كل شيء للأصدقاء، القانون للأعداء، في أوروبا، نشر الأميركيون أسلحتهم النووية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا. على ما يبدو، من وجهة نظر فرنسا ودول الناتو الأخرى، هذا لا يؤثر على الوضع الأمني بأي شكل من الأشكال، ويمكن تجاهل المخاوف الروسية والبيلاروسية في هذا الصدد".

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إن "نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا سيؤثر بشكل خطير على الوضع الأمني ولن يمر دون رد من أوروبا".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.