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عربي-دولي
وزيرة الخارجية البريطانية تزعم أن بوتين يريد "إعادة عقارب الساعة ولن يتوقف عند أوكرانيا"
Lebanon 24
20-02-2022
|
11:30
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه يجب إيقاف ما وصفته بتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للهجوم على أوكرانيا"، معتبرة أنه حال لم يتم ذلك، "ستشن موسكو حروبا ضد دول أخرى مثل بلدان البلطيق"، على حد زعمها.
القاهرة - سبوتنيك. وصرحت تراس في حوار مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:
"علينا إيقاف بوتين، لأنه لن يتوقف عند أوكرانيا... طموحه لا يتوقف عند السيطرة على أوكرانيا، يريد إعادة عقارب الساعة إلى منتصف التسعينيات أو ما قبل ذلك".
وادعت تراس أن "دول البلطيق في خطر... ودول غرب البلقان أيضا. بوتين قالها من قبل علانية، أنه يريد خلق روسيا أعظم"، على حد قولها.
وحول موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية، قالت تراس إنها تشعر بالقلق إزاء رؤية الصين وروسيا "على ما يبدو تعملان سويا"، مضيفة "أعتقد أنه من غير الطبيعي أن تعلق الصين الآن على من ينضم لحلف الناتو ومن لا يجب أن يكون عضوا".
ونفت موسكو، مرارا المزاعم الغربية بشأن تحضير روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، حيث وضعت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، عدة مواعيد لهذا "الغزو" المزعوم، والذي لم يحدث في تلك الأوقات المفترضة، كما ادعت صحيفة أخرى في خبر عاجل، نشر قبل أيام، أن الهجوم قد بدأ لتعتذر في وقت لاحق عن خطئها المثير للشكوك.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن موسكو تدعو الغرب إلى التفكير في: ما هو هدف روسيا لمهاجمة دولة ما، فروسيا لم تهاجم أبدا أي دولة طوال تاريخها.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "ندعو للتعقل ولنسأل ما الهدف من مهاجمة روسيا لدولة ما؟ ندعوك لتذكر التاريخ. حسنًا، دعنا نقول، كما رأينا أخيرًا، إنهم لا يعرفون التاريخ في الغرب. لكننا نذكرك أن روسيا عبر تاريخها لم تهاجم أي دولة قط".
"لم نسمع بيانا واحدا يدعو إلى ضبط النفس من كييف. لا أحد لا الناتو ولا العواصم الأوروبية ولا واشنطن يحثون كييف على توخي الحذر. يبدو الأمر وكأنه غير موجود. بالطبع لا يمكن تسمية مثل هذا الموقف بالمناسب. أنا لا أتحدث عن الموضوعية".
وتابع بيسكوف: "روسيا التي فازت في حروب عديدة هي آخر دولة في أوروبا تريد نطق كلمة "حرب" على الإطلاق".
المصدر:
سبوتنيك
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