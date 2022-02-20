اجتماع بين وزير الخارجية السوري ومسؤول روسي في موسكو



وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقة مع روسيا في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أدان المقداد الهيسيتريا الغربية إزاء روسيا بهدف الإبقاء على سيطرة الغرب وأطماعه في إدارة شؤون العالم والتي من شأنها تأجيج وتصعيد التوتر على الساحة الدولية. أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بعقد اجتماع جمع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي.وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقة مع روسيا في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.كما أدان المقداد الهيسيتريا الغربية إزاء روسيا بهدف الإبقاء على سيطرة الغرب وأطماعه في إدارة شؤون العالم والتي من شأنها تأجيج وتصعيد التوتر على الساحة الدولية.

من جانبه، جدد سلوتسكي، دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أفاد مراسل "سانا" في موسكو أن لقاء سيجمع كل من الوزير المقداد ونظيره الروسي سيرغي لافروف، غداً صباحاً، في مبنى وزارة الخارجية الروسية.