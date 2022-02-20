عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يبحث مع الاتحاد الأوروبي "نووي إيران" وانتهاكات الحوثي

Lebanon 24
20-02-2022 | 15:30
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بحث وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، السبت، خلال لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.

آخر المستجدات الإقليمية والدولية
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كما استعرض وزير الخارجية خلال لقائه بوزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، العلاقات المتينة بين السعودية وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

كما بحث الأمير فيصل، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية في جمهورية أيرلندا، سيمون كوفيني، العلاقات بين السعودية وأيرلندا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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