عربي-دولي

في إيران.. وفاة رجل "من شدة الفرح" بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه!

Lebanon 24
20-02-2022 | 14:29
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توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل "من شدة فرحه" بعد أن سمع خبر العفو عنه من قبل أولياء ضحيته، وفق ما نقلت" روسيا اليوم" عن صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية اليوم . 

وقالت الصحيفة إن "رجلاً يدعى أكبر من سكان مدينة بندر عباس جنوب إيران ارتكب جريمة قتل، ومنذ 18 عاماً كان يكافح كابوس المشنقة طوال هذا الوقت".

وأضافت أن "أكبر البالغ 55 عاماً، عندما سمع أن والدي الضحية قد سامحاه، أصيب بجلطة لشدة فرحه، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى لتنتهي حياته إلى الأبد". 
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