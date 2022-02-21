عمليات ضبط واغتيالات.. هل تتحول تركيا إلى "دولة مخدرات"؟

بعد اغتيال قطب الكازينوهات (محال القمار) التركي القبرصي، خليل فاليالي، عادت مجددا إلى الواجهة الأنباء التي تتحدث عن تعاظم تجارة واقتصاد المخدرات في تركيا، التي تمتلك -كما هو الحال مع سوريا ولبنان اللتين تزدهر فيهما التجارة – موانئ على البحر الأبيض المتوسط.
ويقول تقرير نشره موقع The National Interest الأميركي إنه "إذا انضمت تركيا إلى سوريا ولبنان كثالث دولة مخدرات في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن ذلك سيؤدي تفاقم مشاكل الاتجار وغسل الأموال في المنطقة، مع إتاحة فرص أكبر للجهات القوية غير القانونية لاستغلالها".
اغتيالات
كان اغتيال قطب الكازينو القبرصي التركي، خليل فاليالي، الأسبوع الماضي الحلقة الأخيرة في الحروب السرية في تركيا حول الاتجار بالمخدرات والتمويل غير المشروع.
واتهم رجل العصابات التركي، سيدات بيكر، العام الماضي فاليالي بأنه لاعب رئيسي في تجارة الكوكايين والتواطؤ مع إركان يلدريم، نجل رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم.
وزعم بيكر أن تركيا، التي كانت لفترة طويلة جزءا من طريق رئيسي لتجارة الهيروين، أصبحت مركزا رئيسيا للكوكايين أيضا، بعد ما يقرب من 20 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا ستصبح دولة مخدرات أخرى في الشرق الأوسط، إلى جانب لبنان وسوريا.
وينقل الموقع عن، تيمور سوكان، أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين في تركيا الذين ركزوا على الاتجار بالمخدرات، أن فاليالي، المعروف بمجموعته الواسعة من أشرطة الفيديو المساومة لشخصيات سياسية بارزة، ربما استخدم مثل هذا الشريط لابتزاز إركان يلدريم لإنشاء طريق للكوكايين إلى أميركا اللاتينية.
وينقل عن، إرك أكارر، وهو صحفي استقصائي مقيم في برلين، أن فاليالي كان يبتز السياسيين وموظفي الخدمة المدنية بـ "مقاطع فيديو غير لائقة".
وفى العام الماضي اتهم الرئيس القبرصي التركي السابق مصطفى أكينجي، فاليالى بإقامة علاقات غير مشروعة مع الحكومة المتشددة التى تدعمها أنقرة فى شمال قبرص وتقديم الدعم لها. ويقول الموقع إنه "لم يكن من المستغرب أنه بعد مقتل فاليالي، انتقل عشرات المستخدمين الناطقين باللغة التركية إلى تويتر، واصفين الهجوم بأنه محاولة للتستر تهدف إلى "إسكات فاليالي".