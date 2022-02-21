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تحطم طائرة حربية إيرانية في تبريز...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
21-02-2022 | 01:30
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ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، أن طائرة حربية تحطمت في منطقة تبريز الإيرانية.


ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت الطائرة إيرانية، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
المصدر: سكاي نيوز
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تحطم طائرة

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