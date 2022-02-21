إتفاقية إيران وروسيا: طلقة تحذيرية للغرب

في أول اجتماع مباشر لهما في 19 كانون الثاني 2022، أظهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية. بالتوازي، أعلن وزير النفط الإيراني أن طهران وموسكو قطعتا خطوات واسعة في الاتفاقات التجارية عبر قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "مع ذلك، فإن أبرز ما نتج عن زيارة رئيسي لموسكو كان تقديمه لمشروع اتفاقية تعاون مدتها عشرين عامًا بين إيران وروسيا. يقترح الاتفاق، الذي يهدف إلى تحديث اتفاقية تعاون اقتصادي سابقة اعتبارًا من عام 2001، زيادة التعاون في مبادرات الأمن والنقل والتجارة بين طهران وموسكو. لا يزال الاتفاق قيد التفاوض، وتقول الحكومة الإيرانية إنه يجب أولاً الإعلان عن محتوياته وإقراره من قبل البرلمان. كان اتفاق التعاون لمدة عشرين عامًا قيد الدراسة منذ العام الماضي، وبينما نجحت إيران في تقدير مدى اهتمام بوتين باتفاق، فقد لا يتحقق ذلك في المستقبل القريب. في غضون ذلك، يعتبر الاتفاق المرتقب ذا قيمة لأنه يشير إلى قناعات كل من طهران وموسكو في مفاوضاتهما مع الغرب".وتابعت المجلة، "تقع كل من إيران وروسيا على مفترق طرق في ما يتعلق باستراتيجياتهما الجيوستراتيجية الإقليمية. في 8 شباط، عاد الوفد الإيراني إلى فيينا لإجراء الجولة الثامنة وربما الأخيرة من المحادثات للتفاوض على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). على عكس الاتفاقيات التقليدية، تم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة بدافع انعدام الثقة المتبادلة، وتسعى إيران بشدة للحصول على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن التزاماتها كما فعلت في عام 2018. ولا تزال إيران مصرة أيضًا على إزالة كل العقوبات مقابل الامتثال النووي، وهو مطلب يبدو أن المسؤولين الأوروبيين يعتبرونه مبالغًا فيه. باعتبارها واحدة من أكثر الموقعين بنّاءً على الاتفاق النووي، يرى البعض أن روسيا هي "محامي" إيران في عملية إعادة التفاوض. تُستأنف محادثات فيينا مع دخول روسيا مفاوضاتها الخاصة مع الغرب عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تخوض روسيا حاليًا مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا. مع وجود أكثر من 100000 جندي روسي محاطين بحدود أوكرانيا، أعرب بوتين عن مخاوفه بشأن ما يعتبره تعدي الناتو على الجناح الغربي لروسيا. وفي الأيام المقبلة، ستؤثر المقاربات الدبلوماسية لطهران وموسكو مع الولايات المتحدة ونظرائها الأوروبيين بشكل كبير على احتمال تهدئة التوترات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال كلا البلدين ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل مصالحهما الذاتية، وقد يكون لاتفاقية التعاون ومدتها عشرين عامًا آثار كبيرة في هذه العملية".وبحسب المجلة،"ركزت الحكومة الإيرانية على الإعلان عن الفوائد الاقتصادية والأمنية التي قد تنتج عن الصفقة الإيرانية الروسية. تشكل روسيا حاليًا 4 في المائة و 2 في المائة من واردات وصادرات إيران على التوالي. تعتزم طهران زيادة حجم تجارتها مع روسيا إلى 25 مليار دولار. قد يبدو هذا الهدف مفرطًا في الطموح، لكن في عام 2007، تصورت إيران أن تصل تجارتها مع روسيا إلى 200 مليار دولار في غضون العقد المقبل. ومع ذلك، فقد بلغت التجارة الثنائية ذروتها بما يزيد قليلاً عن 3.5 مليار دولار في عام 2021. للمقارنة، تتراوح التجارة السنوية لروسيا مع تركيا بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار. تشكل العقوبات الأميركية العائق الرئيسي، حيث تقيد الآفاق التجارية لطهران وتعقد أي التزامات طويلة الأجل من شركائها التجاريين. بصرف النظر عن مصالحها التجارية المباشرة مع روسيا، تسعى إيران أيضًا إلى تأمين التزامات اقتصادية أوسع تجاه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأعرب بوتين في لقاء مباشر عن دعمه لرئيسي لإقامة منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي. ويتطلع رئيسي إلى مثل هذه الاختراقات المالية بعيون متفائلة وسط شكوك بشأن تخفيف العقوبات".وتابعت المجلة، "بالإضافة إلى إمكاناتها الاقتصادية، تنظر إيران إلى اتفاقية العشرين عامًا على أنها وسيلة لترسيخ تعاونها الأمني مع روسيا وتأمين صفقات أسلحة جديدة. بعد أن أجرت مناورة بحرية ثلاثية مع البحرية الروسية والصينية في 21 كانون الثاني، تفضل إيران زيادة التعاون العسكري لإظهار ما يشبه التضامن الدفاعي مع داعميها الأجانب. وبحسب ما ورد تسعى طهران لشراء طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز Su-35 لتجديد سلاح الجو الإيراني. كما وإن إدارة رئيسي مهتمة أيضًا بشراء نظام الدفاع الصاروخي S-400. وفي حين أن الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حظر تصدير الأسلحة إلى إيران انتهى في أواخر عام 2020، امتنعت روسيا عن تقديم أي صفقات لإيران، وأحد الدوافع لذلك هو أن طهران قد لا تمتلك الأموال اللازمة لمثل هذه الصفقات. منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، انخفضت احتياطيات إيران من العملات الأجنبية والذهب بشكل كبير. خططت إيران لشراء أسلحة روسية بقيمة 10 مليارات دولار، لكن وضعها المالي المزري أقنع بعض المحللين بأن أي عقود دفاعية مع الكرملين قد تصل إلى 2 مليار دولار فقط. يمكن لاتفاقية التعاون أن تمكن إيران من الحصول على شروط مواتية على قطاعي النفط والغاز مقابل تخفيضات أكبر على الأسلحة الروسية. لكن التكلفة ليست مالية فقط، حيث تحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع خصوم إيران الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لن يخاطر بوتين بحدوث خلل في علاقاته مع أقوى قوى الشرق الأوسط. ولا يرى الجميع في الكرملين فائدة أمنية مباشرة من صفقة طويلة الأمد مع طهران".وأضافت، "إن آفاق اتفاقية العشرين عامًا لها نصيبها العادل من المؤيدين والمنتقدين في إيران أيضًا. فالصفقة تشبه اتفاقية تعاون مدتها خمسة وعشرون عامًا مع بكين دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا. بينما يدعم البعض صفقة إيرانية روسية لتنويع الاعتماد التجاري لطهران بعيدًا عن الصين، يخشى المنتقدون التنازلات خارج الحدود الإقليمية التي تذكرنا بتلك التي قُدمت للحكومة الروسية خلال فترة قاجار".وبحسب المجلة، "يثير الاختلاف في المصالح الجيوسياسية لإيران وروسيا تساؤلات حول المدى الذي يمكن أن يؤدي فيه اتفاق مدته عشرين عامًا إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والصناعي بين البلدين. ولكن حتى إذا كان من المتوقع أن يكون للصفقة القليل من الفوائد الملموسة لأي من الجانبين، فإن هذا الاحتمال يمكن أن يمنح طهران وموسكو النفوذ السياسي الذي يسعيان إليه في مفاوضاتهما مع الغرب. إن العامل المشترك بين هذين البلدين هو حوارهما المستمر مع الولايات المتحدة وحلفائها. إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا، فقد يتخطى بوتين تحفظاته بشأن الالتزام الكامل بإيران في محاولة للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو من جبهة مختلفة. قد يستخدم الكرملين أيضًا التهديد بمبيعات الأسلحة لإيران كرافعة سياسية في المفاوضات بشأن أوكرانيا".وختمت، "على هذا النحو، قد لا تقدم اتفاقية مدتها عشرين عامًا صفقة أسلحة فعلية، ولكن يمكن نشر تهديد واحد كورقة مساومة. وبالمثل، يمكن لإيران استخدام الاتفاقية للإشارة إلى أنها لن تتخلى عن الاستراتيجيات البديلة إذا واصلت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية. لن ينتظر رئيسي حتى يحدد الاتفاق النووي كيف ستمضي بقية فترة رئاسته. في ما يتعلق بالمفاوضات المنفصلة بين إيران وروسيا والغرب، ربما تكون احتمالية عقد اتفاق بين إيران وروسيا لمدة عشرين عامًا أكثر أهمية بالنسبة للغرب مما هو بالنسبة لإيران وروسيا أنفسهما".